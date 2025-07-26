El Hiopos Lleida incorpora al base letón Kristers Zoriks

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida anunció ayer la incorporación del base internacional Kristers Zoriks para la temporada 2025-2026. El jugador letón, de 26 años, aterriza en Lleida tras disputar 49 partidos con el Le Portel de la liga francesa entre competición doméstica y Eurocup, con promedios de 11,3 puntos, 3,5 asistencias y 26 minutos por encuentro.

Zoriks llega al equipo dirigido por Gerard Encuentra para reforzar la dirección de juego, que ahora solo contaba con el renovado Corey Walden, que puede jugar tanto de base como de escolta. El jugador letón, que ha causado una buena impresión en su paso por Francia, es la décima pieza confirmada para el conjunto de Gerard Encuentra de cara a la próxima temporada, tras las renovaciones de Batemon, Walden, Paulí y la continuidad de Mikel Sanz y los fichajes de Millán Jiménez (cedido por el Valencia), Atoumane Diagne, Cameron Krutwig, John Shurna y Melvin Ejim.

El nuevo jugador del Hiopos Lleida se formó en el baloncesto universitario estadounidense, en el Saint Mary’s College of California (2017-2020). En 2020 regresó a su país para jugar durante tres temporadas con el VEF Riga (2020-2023), antes de dar el salto a la liga turca con el Petkim SK en la campaña 2023-2024.

Además de su trayectoria en clubes, Zoriks es internacional con la selección de Letonia, con la que ha disputado las Ventanas FIBA de clasificación para el Eurobasket 2025, incluida una victoria frente a la selección española. De hecho, el combinado letón obtuvo un billete para el europeo por méritos deportivos pese a ser uno de los países anfitriones y el jugador podría participar en el torneo.

Joaquín Prado, director deportivo del Hiopos Lleida, lo definió como “un jugador con mucha experiencia internacional que ha dado siempre un buen rendimiento tanto en la dirección de juego como en la anotación”. “Se desenvuelve bien en el tiro de media y larga distancia, tiene capacidad de pase y creemos que ofensivamente nos dará cosas. Defensivamente es un jugador rápido, con buenas manos y capacidad para recuperar balones y que se complementa muy bien con Walden”, añadió Prado.