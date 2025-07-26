Josep Viladoms, campeón del mundo de duatlón

“Levantarse cada día a las 4.15 de la madrugada para entrenar es tener mucha fuerza de voluntad, pero lo mío es competir. Y me siento joven”. Así habla Josep Viladoms, el exciclista profesional de Les Borges Blanques en la década de los 90, que en los 2000 decidió retomar el deporte de competición y que acaba de proclamarse el mes pasado en Pontevedra campeón del mundo de duatlón esprint (5 km a pie, 20 km en bicicleta y 2,5 km a pie) en la categoría de corredores entre 55 y 59 años. Él cumplirá los 55 este lunes, pero como él mismo asegura, “todos los días de la semana disfruto entrenando”. Este es su título más importante, pero ha sido campeón europeo, estatal y catalán.

Su historia desde que se retiró del ciclismo profesional es la de tantos deportistas aficionados que deben combinar el trabajo con el entrenamiento y la competición. “Salgo de casa con la bicicleta y voy hasta el trabajo en Mollerussa, allí cojo el camión y cuando acabo la jornada laboral, vuelvo a coger la bicicleta para regresar a casa y al llegar un día hago 60 km más en bici y otro 10 km a pie. Esta es mi rutina de preparación”, explica. Ahora, en verano, incluso se levanta más pronto de lo habitual, sobre las 3.30 de la madrugada. Y cuando regresa a casa para seguir entrenando una de sus hijas, Noa, le marca los tiempos. Es su entrenador más duro. “La presión la tengo en casa”, ríe Josep que, ya más serio, asegura que si puede ir a competir, incluso a nivel internacional, es “gracias a que me acompañan siempre mis hijos (Mariona de 24 años, Noa de 21 y Ian de 12) y mi esposa María José”. Aunque él procede del ciclismo, sorprende diciendo que “voy mejor a pie que con la bicicleta” y afirma que “en el duatlón si no eres bueno corriendo a pie no consigues nada”. Todavía no ha hecho triatlones “porque no me da tiempo para entrenar la natación, pero quizás cuando me jubile”, ríe.