La Artística estatal cierra su mejor participación histórica

La natación artística española siguió haciendo historia en los Mundiales de Singapur y conquistó su tercera medalla de oro en la ciudad asiática, tras la victoria que cosecharon ayer Dennis González e Iris Tió en la final de la rutina libre del dúo mixto. Además, logró el bronce en la final de la rutina acrobática por equipos. Con estos dos últimos resultados, la representación española firmó su mejor actuación en toda la historia de los Mundiales con un total de nueve medallas, tras ganar tres oros, dos platas y cuatro bronces.

Dennis González e Iris Tió se colgaron el oro tras quedar por delante de los rusos Aleksandr Maltsev y Olesia Platonova y también de los británicos Ranjuo Tomblin e Isabelle Thorpe. Con 323.8563 puntos, a razón de 188.7500 en impresión y de 135.1063 en ejecución, la rutina española tenía una dificultad total de 43.3500 y sirvió para conquistar una nueva medalla para la ‘sincro’ en este Mundial. De esa cosecha, Tió ha sumado seis metales (tres oros y tres bronce) y González ha firmado cuatro (un oro, dos platas y un bronce).

Por su parte, el conjunto español, integrado por Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Dennis González, Lilou Lluis, Txell Mas, Paula Ramírez y Sara Saldaña, se quedó a 7,9224 unidades de China, que encadenó su tercer título universal consecutivo con una puntuación de 229,0186. Completó el podio el equipo ruso, que compite en estos campeonatos bajo bandera neutral y que logró la medalla de plata con un total de 224,721 puntos, tres más que España.

La llegada a finales del pasado mes de agosto de la entrenadora Andrea Fuentes parece haber dado un nuevo impulso al equipo español, que se ha marcado como objetivo en este ciclo olímpico competir de tú a tú con China y Rusia por la victoria.

“Está siendo como un poco abrumador la verdad. El primer oro fue como saltando por los aires, el segundo fue como ‘no me digas’ y el tercero es como ‘a ver un momento, que está pasando’. Es como que está empezando a dar un poco de vértigo, sinceramente, y muy contentas a la vez”, declaró Fuentes a la Real Federación Española de Natación (RFEN).