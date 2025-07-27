Augé acaba la Romanics con 47 años

Eric Augé logró ayer su objetivo de acabar la exigente Romaniacs, la prueba de enduro más dura del mundo que puso a prueba la capacidad física y mental del piloto de Oliana. “He acabado, que era el objetivo, pero no volveré a correrla salvo que pueda entrenar, ya que he sufrido muchísimo”, declaraba ayer poco después de acabar la quinta jornada de la carrera rumana, la prueba por excelencia del Hard Enduro, disputada en la ciudad de Sibiu, en Transilvania (Rumanía).

Augé, de 47 años, afrontaba una carrera de primer nivel casi 30 años después de retirarse como profesional. Alguna prueba puntual del Campeonato de Catalunya era su bagaje hasta esta semana, cuando afrontó la Romaniacs sin apenas entrenar. “Lo he pasado mal”, reconoce, y añade: “lo importante es que el objetivo que era acabar se ha conseguido. Ha sido una carrera durísima, de las más duras que recuerdo en mi carrera, pero contento y a la vez muy tocado, con las manos llenas de llagas”.

Los problemas para Augé comenzaron desde la prólogo del primer día. “Tenía un dorsal bastante alto y salí muy atrás, con lo que me encontré con muchos pilotos lentos y muchos embotellamientos. Para recuperar tiempo apreté y sufrí cuatro caídas que me perjudicaron mucho, porque me lesioné en una muñeca y he tenido que correr todos los días con una muñequera rígida porque no podía doblarla”, explica el leridano.

Después de acabar en el puesto 52 la prólogo de su categoría, la Bronze, con cerca de 300 inscritos, y el 53 al día siguiente, mejoró posiciones en las dos siguientes etapas, firmando las posiciones 22 –la maratón– y el 26 que le situaron en el Top 40, acabando el 41 tras una última etapa demoledora. “El circuito de hoy –ayer– ha sido muy duro y yo estaba muerto. Por las mañanas, cuando me encontraba bien físicamente, marcaba buenos parciales, pero luego por las tardes, con el cansancio acumulado, ya no tenía fuerza”, explica el piloto de Oliana, que finalizó a 3 horas y 34 minutos del vencedor.