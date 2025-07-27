El AEM acuerda con el Lleida asumir sus jugadores de base

Los dirigentes del AEM y del Lleida, antes de la visita del Barça femenino al Camp d’Esports. - ROGER BARRAGÁN

“El fútbol base del Lleida seguirá, pero lo hará en colaboración con el AEM”. Con esta premisa explicó Marc Torres, adjunto a la presidencia del Lleida, el acuerdo que ambos clubes anunciaron ayer para colaborar en el fútbol base y del que se darán más detalles próximamente en una rueda de prensa conjunta, ya que ambas entidades aún tienen que ultimar los detalles de esta unión.

No obstante, la idea es que el AEM pueda asumir a los jugadores de la base del Lleida ante la complicada situación del club del Camp d’Esports y por la que tendrá muy complicado crear equipos formativos la próxima temporada.

Torres quiso agradecer que “desde el primer momento en que explicamos que el club estaba en problemas, el AEM se puso a nuestra disposición para ayudar en todo lo posible y esto es algo que quiero agradecer”.

“Creemos que somos los dos clubes referentes de la ciudad en cuanto a historia y la mejor manera de seguir así es uniéndonos para ayudarnos a paliar las debilidades que podemos tener ambos. Está claro que ahora mismo nosotros tenemos una con el fútbol base”, añadió el adjunto a la presidencia del Lleida, que también indicó que la intención de ambas entidades es seguir colaborando más allá de este acuerdo.

Calendario de amistosos

Por otra parte, el Lleida CF anunció ayer el calendario de los ocho amistosos de pretemporada, después de que el técnico Jordi Cortés desvelara a los rivales en su presentación del viernes. El primer test será el 2 de agosto en Monzón, antes de visitar al Binéfar el día 10, al Mollerussa el 13 y al Altorricó el 18. El primer partido en el Camp d’Esports será ante el Sant Andreu, el día 20, y se cerrará la pretemporada ante el Terrassa, el 31, en los dos únicos partidos en casa de la pretemporada. Tanto Sant Andreu como Terrassa asumirán los gastos federativos y darán la taquilla completa al Lleida como muestra de solidaridad.

Entre ambos partidos en casa, el equipo de Jordi Cortés visitará también al Tamarite, el día 23, y al Fraga, el 30, para completar la preparación antes del debut liguero el primer fin de semana de septiembre.