El Barça juega hoy el primer amistoso ante el Vissel Kobe

El Barça aterrizó ayer en Japón para iniciar su gira de pretemporada. Tras un viaje largo de más de 12 horas, la expedición llegó a la ciudad de Kobe, donde hoy disputará el primer amistoso de la pretemporada ante el Vissel (12:00 horas en Barcelona). Joan Laporta tuvo tiempo de atender a dos peñas blaugranas de Japón y junto a Raphinha participó en un acto con el presidente del Vissel Kobe, Hiroshi Mikitani.

Robert Lewandowski habló a su llegada a Japón de la actualidad y no quiso marcarse objetivos individuales. “Lo más importante son los títulos que queremos ganar, yo puedo ayudar con mis actuaciones, pero lo importante es el objetivo del equipo”, dijo el polaco, quien aseguró que este año “va a ser más difícil” porque todos querrán ganar al Barça.