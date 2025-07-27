SEGRE

Pere Mas, del Xafatolls, séptimo de 2.000 obstáculos en Skopje

Mas junto a su entrenador, Fran Carrillo, antes de la competición.

Pere Mas, atleta de la AA Xafatolls de Mollerussa y entrenado por Fran Carrillo, logró ayer una meritoria séptima posición en la final de 2.000 metros obstáculos del Festival Olímpico de la Juventud Europea, disputado en Skopje (Macedonia). Mas llegaba con la segunda mejor marca tras ganar con autoridad su semifinal. Lamentablemente, a menos de 800 metros de la meta sufrió una caída en un obstáculo que le apartó del podio, aunque luchó hasta el último metro.

