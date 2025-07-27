Una sanción frustra una nueva remontada de Boya

Mari Boya, con el mono de Aston Martin, habla con uno de sus ingenieros antes de salir a pista. - CAMPOS RACING

El aranés Mari Boya (Campos Racing) se quedó ayer fuera de los puntos en el esprint del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 3, penalizado por una sanción de cinco segundos por superar demasiadas veces los límites de la pista que le hizo caer de la octava posición en la que cruzó la meta a la decimocuarta, dejando sin efecto otra nueva remontada desde la decimosexta plaza.

El piloto aranés, recién incorporado a la academia de Aston Martin, se complicó el fin de semana en una mala sesión de calificación, en la que, tras ver como le anulaban un tiempo, firmó un decimosexto puesto en la parrilla de la esprint de ayer y también en la carrera larga que se disputa hoy (8.30).

No obstante, Boya volvió a mostrar un gran ritmo de carrera en las 12 vueltas alrededor del circuito de Spa-Francochamps. Desde un inicio el aranés empezó a escalar posiciones en busca de entrar en el Top-10 y sumar así puntos en la prueba corta del fin de semana. Así fue como alcanzó la décima plaza con relativa facilidad pese a tocarse con Brad Benavides (AIX) en un adelantamiento.

La remontada del piloto de Campos empezó a perder fuerza a medida que iba haciendo efecto el desgaste de los neumáticos, aunque llegó a colocarse octavo, superando al barcelonés Bruno del Pino (MP Motorsport). Boya tenía a su alcance incluso la sexta plaza, pero a dos vueltas del final los comisarios anunciaron que había superado los límites de pista más veces de lo permitido y, por lo tanto, fue sancionado con cinco segundos. Tras cruzar la meta octavo, la igualdad del resto de perseguidores provocó que los cinco segundos de penalización le hicieran caer a la decimocuarta plaza y se quedara sin puntuar, rompiendo una gran racha de tres podios seguidos entre los esprints y las carreras en Austria y Silverstone, donde ganó en la carrera del domingo.

Cuarto en el Mundial

Pese a no puntuar, el aranés se mantiene cuarto en la general, con 85 puntos, ahora a ocho de Tim Tramnitz (MP Motorsport), que cayó a la tercera plaza tras quedarse ayer también sin puntuar. Su compañero en Campos Nikola Tsolov, ayer cuarto, asciende a la segunda plaza, con 98 puntos, mientras que Rafel Camara (Trident) fue quinto y lidera el Mundial con 126, a falta de tres carreras largas y dos esprints. El danés Stromsted (Trident) se llevó ayer el triunfo al esprint.