Carrasco se estrena llegando a las ‘semis’ de 200 estilos

La nadadora leridana Emma Carrasco (CN Sant Andreu) inició ayer su andadura en el Mundial de Singapur con una ajetreada jornada, en la que saltó hasta tres veces a la piscina y alcanzó, con suspense, las semifinales de los 200 estilos, en las que acabó cerrando la tabla de tiempos, con la decimosexta plaza, con su peor marca de la jornada (2:12.49).

En su segunda participación mundialista logró el mejor resultado español en la primera jornada de natación, ya que Nil Cadevall fue vigesimosexto en 100 braza y Laura Cabanes quedó en el puesto 23 también en 200 estilos. Además, el 4x100 masculino libre fue decimosexto en las series pese al récord de España de Sergio de Celis.

En las series de la mañana, la leridana firmó la decimosexta marca, la misma que la eslovaca Tamara Potocka (2:12.29), la última que daba acceso a semifinales. Por ello, tuvieron que disputar un ‘swim off’ (repesca), en el que Carrasco mejoró hasta el 2:12.21, mientras que la eslovaca empeoró (2:12.99) para darle acceso a la leridana a las semifinales.

En ellas, Emma fue más lenta que por la mañana en todas las postas y acabó última en la primera semifinal y decimosexta en el global. Volverá a saltar a la piscina este jueves en los 200 braza, y el domingo en los 400 estilos.

Por otra parte, Carlos Gimeno hizo historia y se convirtió en el primer español en subir a un podio mundialista en los saltos de gran altura, tras colgarse la medalla de plata en la final de plataforma de 27 metros. Toda una gesta que, sin embargo, no sirvió para paliar la decepción del saltador canario, que había encabezado la competición desde la primera ronda de saltos y acabó cediendo ante el estadounidense James Lichtenstein.

Por otra parte, la canadiense Summer McIntosh dio el primer golpe en la pelea que mantiene con la estadounidense Katie Ledecky por el título de ‘reina’ indiscutible de la natación, tras imponerse ayer en una final de los 400 libre en la que la norteamericana solo pudo ser tercera. Además, el alemán Lukas Martens se proclamó campeón del mundo en 400 libre.