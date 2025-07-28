Rozan la gloria

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La selección española femenina se quedó ayer a las puertas de conquistar su primera Eurocopa después de caer en los penaltis ante una aguerrida Inglaterra, que repite como campeona del trofeo continental. En una final donde dio la sensación de ser casi siempre superior y donde tuvo también ventaja en el marcador, el combinado español acabó empatando a uno ante una campeona muy competitiva y cedió en la resolución desde los 11 metros.

España no pudo consumar el triplete y alargar su buena época tras el Mundial y la Liga de Naciones. Dominó y gozó de buenas ocasiones para haber evitado sobre todo la tanda decisiva, aunque Cata Coll la sostuvo también en muchos momentos. La meta azulgrana cumplió desde los once metros, pero sus compañeras no tuvieron acierto con penaltis errados por Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí y Salma Paralluelo.

El equipo de Montse Tomé se puso al frente con un gol de Mariona antes de la media hora, pero las ‘Leonas’, sujetas por su experiencia y carácter, mejoraron tras el descanso y luego aguantaron para encontrar una vez más esa pizca de fortuna decisiva en este tipo de partidos y defender con fiereza su trono.

El inicio de la final fue frenético, con mucho ritmo porque las ‘Lionesses’ no especularon y tuvieron muy pronto el 1-0, pero Cata Coll metió una buena mano al disparo de Alessia Russo y luego James no acertó a rematar un balón muerto. La guardameta balear sería protagonista posteriormente con otra sensacional parada a Hemp tras un error de Laia Aleixandri.

Esa fue la última buena ocasión que tuvo en el primer acto Inglaterra, que también vio como Esther, Athenea (novedad en el once en lugar de Pina) y Mariona probaban suerte en el tramo inicial. España fue creciendo a través del protagonismo de sus tres centrocampistas y en una buena presión, Athenea encontró la incisiva entrada de Batlle por la derecha y esta envió un preciso pase al corazón del área donde Caldentey cabeceó para anotar el 0-1.

A partir de ahí, el guion de la final varió más hacia el lado de la campeona del mundo, que se hizo con el mando total e impuso el ritmo que más le convenía ante una Inglaterra tocada y que encima perdió por lesión a James, sustituida por la revulsivo Chloe Kelly. Pese a su dominio y control, no hubo más ocasiones para las españolas hasta el descanso.

España salió bien de los vestuarios y tuvo dos buenas opciones con disparos de Aitana y Mariona, pero Inglaterra fue la que golpeó primero. Batlle dejó pensar demasiado a Kelly y lo castigó con un preciso centro que Russo remató para igualar de nuevo la final (1-1).

Inglaterra se creció y llevó el partido a un terreno más incómodo para las españolas. En este escenario, Kelly tuvo el 2-1 en sus botas, evitado por una sensacional mano de Cata Coll. Tomé trató de reaccionar metiendo a Pina por Alexia y bajando al medio a Mariona.

La recién entrada volvió a meter miedo con un potente disparo que repelió Hampton antes de entrar en un tramo final con el choque muy abierto. Salma Paralluelo y Vicky López entraron para dar aire en los minutos finales donde la joven azulgrana tuvo una opción justo antes de la prórroga.

Como ante Alemania, España pareció tener algo más de chispa que su rival en este tiempo suplementario y las ocasiones, a cuentagotas, fueron todas para la campeona del mundo, pero ni Paralluelo, en un par de buenas opciones, ni Pina ni Vicky tuvieron acierto. Los penaltis, ya esquivos al inicio de esta Eurocopa, sumieron en la decepción a la ‘Roja’, que se marcha de Suiza invicta, pero sin trofeo.

“Un centenar de personas” siguen el partido en el Barris

La Paeria abrió el Barris Nord para seguir la final del partido en la pantalla gigante de uno de los fondos del pabellón y anunció que “un centenar de personas” siguieron el partido entre España e Inglaterra, la mayoría de ellas desde unas sillas instaladas en la pista, aunque muchas de ellas quedaron vacías, y otras desde la grada. Lleida fue una de las más de cien ciudades de España que abrió un espacio para seguir la final, como ya hizo en la final del Mundial de 2023.

La Eurocopa con mayor afluencia en los estadios

La Eurocopa cerró ayer su edición con una asistencia récord de 652.000 espectadores entre todos los partidos. La final, disputada en un St Jakob-Park de Basilea completamente lleno (34.000 personas), confirmó el éxito de una edición que ya superaba el récord anterior, en la pasada edición de Inglaterra (574.875) antes del último partido. Suiza 2025 se convierte así en la Eurocopa femenina más seguida de la historia, tanto en estadios como en audiencia televisiva.

Aitana, amarga MVP del torneo: “Estoy en shock”

Aitana Bonmatí admitió estar “muy jodida” y también “vacía y un poco en ‘shock’”, tras perder la final. No obstante, la derrota no le privó de ser elegida como la mejor jugadora del torneo. “Para mí en juego hemos sido superiores al rival y en ocasiones también, pero a veces en el fútbol no es suficiente”, añadió la azulgrana.

Paredes: “No hemos estado como sabemos”

La capitana de la selección, Irene Paredes, reconoció que la derrota supuso para ella un “momento muy, muy duro” y, aunque reconoció que “lo hemos intentado de todas las maneras”, también admitió que “no hemos estado como sabemos, tampoco en los penaltis”.

Tercera Eurocopa seguida de Sarina Wiegman

La seleccionadora inglesa, Sarina Wiegman, conquistó ayer su tercera Eurocopa consecutiva, porque a las dos seguidas de Inglaterra con ella al frente se le tiene que sumar la que consiguió al frente de Países Bajos, su país natal, en 2017.