El Barça, rival del Hiopos en el Trofeu Ciutat de Lleida

El Barça será el rival del Hiopos Lleida en la próxima edición del Trofeu Ciutat de Lleida, que se disputará el 26 de septiembre en el Barris Nord. Será el partido de presentación del equipo de Gerard Encuentra ante su afición y el último amistoso antes de arrancar su segunda aventura en la Liga ACB. El partido se ha podido concretar en virtud del convenio de colaboración que ambas entidades mantienen y que expira precisamente el año que viene.

El duelo ante el equipo de Joan Peñarroya, que esta temporada ha sufrida una importante renovación, será el último de los siete partidos de preparación que ha programado el Hiopos Lleida, que se estrenará el 4 de septiembre (20.30 horas) en el torneo de Sant Julià de Vilatorta (Barcelona), donde se medirá al Joventut de Badalona de Ricky Rubio. En esta misma competición, el Hiopos afrontará un segundo amistoso el domingo 7 de septiembre (18.00 horas) ante el Baxi Manresa, rival contra el que debutará el 17 del mismo mes en la primera jornada de la Lliga Catalana ACB. Al día siguiente se enfrentará al Girona para cerrar la fase de liguilla.

Antes de su debut en la competición autonómica, el conjunto de Gerard Encuentra tendrá un test de altura el 13 de septiembre frente al Valencia de Pedro Martínez, un partido que se jugará en el pabellón de Salou. Los leridanos también tienen programado un amistoso en Tàrrega el 21 de septiembre frente al Surne Bilbao Basket, en el segundo Memorial Òscar Solé, siempre y cuando no logren la clasificación para jugar la final de la Lliga Catalana, que está fijada para el mismo día. En ese caso, el rival del equipo de Jaume Ponsarnau sería posiblemente el Manresa o el Joventut.

En el apartado de fichajes, la dirección deportiva continúa sondeando el mercado en busca de un exterior, presumiblemente un combo, y un interior, a la espera de resolver el futuro de Pierre Oriola.