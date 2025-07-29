El Lleida se pone en marcha con el apoyo de la afición

Los jugadores con los que empezó ayer el Lleida la pretemporada contaron con el apoyo en las gradas de cientos de aficionados. - AMADO FORROLLA

El Lleida CF se puso ayer en marcha arropado por centenares de aficionados, que no quisieron perderse la primera sesión de trabajo del técnico Jordi Cortés y animaron desde las gradas del Camp d’Esports a un equipo condenado a jugar en Tercera RFEF tras sufrir un descenso administrativo por impagos. El equipo se puso en marcha, aunque el club todavía no tiene confirmada por parte de la Federación Española su plaza en la quinta división del fútbol estatal, ni el Juzgado Mercantil de Lleida se ha pronunciado sobre el concurso de acreedores que presentó la entidad y cuya puesta en marcha es imprescindible para poder conseguir los recursos económicos necesarios para afrontar la temporada.

“Estoy contento porque en una semana hemos podido cerrar ocho amistosos de pretemporada y una plantilla de 20 jugadores”, explicó Jordi Cortés, que anunció que en estos momentos cuenta con 26 futbolistas, ya que “seis o siete están a prueba”. Antes de la primera sesión de entrenamiento, celebrada a las 19.00 con puertas abiertas, la actividad había comenzado a las 12.00 con la presentación del que ha de ser el jugador referente de esta temporada, Òscar Rubio Fauría que, a sus 41 años, no ha dudado en dar de nuevo su apoyo al club de su vida.

“Queremos agradecer su compromiso con el club y estos colores”, señaló Marc Torres, cabeza visible de este proyecto. “Desde el primer momento en el que se le comentó esta posibilidad se puso a nuestra disposición”, añadió. “Será el ejemplo para todos y el mejor capitán posible. Un modelo a seguir y un referente dentro y fuera del campo”, explicó Jordi Cortés.

Òscar Rubio resumió su compromiso con una frase corta pero llena de significado. “Soy de Lleida” y dio las gracias a Marc Torres y a Jordi Cortés por contar con él. “Cuando me propusieron seguir en este proyecto en Tercera RFEF no me lo pensé”. Admitió que ha seguido la actualidad del club con incertidumbre porque “no sabía lo que iba a pasar” y valoró que si el club sigue en pie “es por la tozudería de Marc Torres. Que siga el Lleida es muy importante para mí”.

Dijo que “tengo la edad que tengo, pero me encuentro con fuerzas y físicamente bien. Ahora me tengo que poner a punto,” y de la temporada dijo que “es un proyecto ilusionante, con gente de casa que sabemos lo que sienten y todos saldremos a comernos el campo”. Añadió que, aunque es consciente de su rol, “no me pongo más presión. Soy uno más y ayudaré en lo que pueda. Tengo más responsabilidad, pero soy uno más”, insistió el leridano.