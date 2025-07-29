El Lleida UA conquista dos platas y un bronce en el Estatal sub-20

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Lleida Unió Atlètica logró un total de tres medallas en el Campeonato de España sub-20 en pista cubierta disputado este pasado fin de semana en la localidad extremeña de Villafranca de los Barros, donde el club leridano acudió con una participación récord en esta categoría con un total de diez atletas. Dos ellas, Marwa El Koua Ali y Maria Vallès, lograron el subcampeonato estatal y Carla Cagigós se colgó un más que meritorio bronce.

Marwa logró el segundo puesto en la prueba de los 3.000 metros, marcando un registro de 9:48.44, un poco lejos de los 9:43.95 que le dio el oro a María Viciosa. En esta misma prueba tomó parte su compañera Carla Ferrara, que acabó séptima con una marca de 10:09.03.

Maria Vallès, por su parte, también conseguía subir al segundo cajón del podio en el lanzamiento de disco, después de lograr una mejor marca de 41.97 metros, a mucha distancia de la campeona, Andrea Njimi, que firmó 48.62. También participó en la prueba de lanzamiento de peso, finalizando su actuación con la novena posición, con un lanzamiento de 10.12. Finalmente, Carla Cagigós acabó tercera en los 200 metros lisos con un tiempo de 24.18, que mejoraba el 24.66 que había firmado en la primera de las semifinales de la competición en la que se impuso con autoridad.

Por su parte, la barcelonesa Sofia Santacreu, con raíces en Guissona, se proclamó campeona de España de los 5.000 metros marcha con récord del campeonato, 21:37:60, una victoria que le asegura prácticamente su presencia en el Europeo de Tampere. En cuando al resto de atletas del Lleida destacaron también Ariana Robles, que fue novena en los 800, y Estel Jordan, undécima en los 3.000 metros obstáculos.