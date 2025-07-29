SEGRE

Podio español en el Mundial de Àger con 150 participantes

El podio de la clase 5, con el español Guenter Porath.

El Campeonato del Mundo de ala delta concluyó el pasado viernes en Àger después de casi dos semanas de competición en el que participaron unos 150 pilotos de 33 nacionalidades. En la clase 5 hubo podio español gracias al madrileño de origen alemán Guenter 'Guti' Porath, que logró la tercera posición, por detrás del alemán Markus Baisch y del japonés Naoki Itagaki, que fue el campeón. Por países se impuso Austria, seguido de Alemania y España.

