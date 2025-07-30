El AEM jugará al Camp d’Esports

El AEM ya jugó la pasada temporada en el Camp d’Esports un partido ante el Barcelona que reunió a 10.000 espectadores en el estadio. - AMADO FORROLLA

“Aquesta temporada estrenem escenari. Un nou esenari, la mateixa passió. Us esperem al Camp d’Esports”. Así anunció ayer el AEM en sus redes sociales que esta próxima temporada el equipo, que milita en la Primera RFEF Femenina y que es, por tanto, el que juega en una categoría más alta de la ciudad, disputará sus partidos en el Camp d’Esports. El club ya ha hecho hace días la petición oficial a la Paeria, que está estudiando la solicitud y que espera hacerlo oficial en breve.

Fuentes municipales confirmaron la solicitud del club y que se están ultimando los detalles para hacerla posible, dado que la reglamentación de la RFEF exige que los partidos de la categoría del AEM, la antesala de la Liga F, se jueguen en césped natural. Desde el consistorio siempre se han mostrado partidarios de que los equipamientos deportivos municipales puedan compartirse.

De hecho, el pasado mes de febrero, el AEM ya jugó ante el Barça un partido de la Copa Catalunya. También el Lleida CF, usuario del estadio, ve con buenos ojos compartir la instalación con el AEM. “Pueden entrenar y jugar sus partidos desde ya”, explicaba Marc Torres.

Lleida y AEM han llegado recientemente a un acuerdo para colaborar en la gestión del fútbol base y de cuyos detalles darán cuenta en una próxima rueda de prensa. “Vamos a ver cuantos equipos de base podemos hacer y hemos acordado con el AEM que nos ayudarán en la coordinación”, añadía Torres, quien valoró positivamente que “desde el primer momento en que explicamos que el club estaba en problemas el AEM se puso a nuestra disposición para ayudar en todo lo posible”.

El primer partido que el AEM podría jugar en el Camp d’Esports sería el amistoso, la próxima semana, el día 7, ante el Levante Badalona de la Liga F.

La Federación valida la inscripción del Lleida, que ficha a Putxi

El Lleida CF ya está formalmente inscrito en Tercera RFEF. Así lo publicó ayer la Federación Española de Fútbol en una resolución y lo anunció el club mediante un comunicado, en el que la entidad explicaba que la Federación “ha validado la documentación presentada por el club y ha aprobado su inscripción para participar esta temporada en la Tercera Federación, según la resolución del Juez Único de Competiciones No Profesionales”.

Aunque en la entidad no había dudas de que su inscripción sería validada, Marc Torres admitía que “es una tranquilidad”. El Lleida, después de su descenso administrativo por impagos, había presentado la petición de inscripción el 15 de julio, fecha en la que vencía el plazo para hacerlo y el miércoles de la pasada semana envió los últimos documentos que le exigía la Federación Española de Fútbol. En la resolución de ayer, la RFEF señalaba que inscribía al Lleida dado “el cumplimiente efectivo de los compromisos adquiridos” y también validaba la inscripción en Tercera del Racing Ciudad de Madrid, Coria CF y Club Haro Deportivo.

Confirmada la inscripción, el Lleida está ahora pendiente de que el Juzgado Mercantil de Lleida dicte el auto de admisión del Concurso de Acreedores que solicitó la entidad y designe a un Administrador Concursal para gestionar los número del club. Este paso es fundamental para la supervivencia del Lleida, puesto que le permitiría percibir ingresos por abonos y patrocinios. En este sentido, el club ha ido aportando estos últimos días la diferente documentación que se le ha solicitado desde el Juzgado.

Por otra parte, después de que el pasado lunes la plantilla del Lleida hiciera la primera sesión de entrenamiento, bajo la direcciónd del técnico Jordi Cortés, el club anunció ayer a través de sus redes sociales el fichaje de Xavier Puiggròs ‘Putxi’. “Natural de la Fondarella, Putxi comienza con mucha ilusión esta nueva etapa en el Lleida CF”, señalaba el comunicado del club. Putxi, que ya había jugado en el filial del Lleida, ha militado también en el Balaguer y en el Mollerussa.