El Barça no da tiempo de baja de Ter Stegen tras la operación de espalda

Marc-André ter Stegen fue intervenido ayer de sus problemas de espalda en Burdeos (Francia) y será baja un tiempo indefinido, mínimo unos tres meses, ya que el club ha optado por no dar un periodo de baja aproximado. El alemán anunció el pasado jueves en sus redes sociales que se volvería a operar de la espalda por ser la “vía más rápida y segura” para recuperarse por completo, al estar “en muy buena forma”, pero “no libre de dolor”, y avanzó que el proceso de rehabilitación duraría “unos tres meses”.

Asimismo, la expedición azulgrana llegó ayer a Corea del Sur, donde disputará dos nuevos amistosos. A este respecto, el club anunció ayer que, debido a los problemas del pasado domingo contra el Vissel Kobe en Japón, el duelo de mañana contra el Seoul, y el del 4 de agosto frente al Daegu se ofrecerán en abierto a través del canal oficial de YouTube del club.

Por otra parte, Iñaki Williams aseguró ayer que la campaña mediática generada en torno al posible fichaje de su hermano Nico Williams por parte del FC Barcelona “ha ensuciado mucho las cosas”, y acusó al club azulgrana de ejercer una presión que generó “mentiras” y “ruido externo” en la afición y redes sociales perjudicial tanto para su familia como para el Athletic. “Todos sabemos cómo funciona el mundo del fútbol y cuál es la presión que querían ejercer, sobre todo en el Athletic y sobre mi hermano. Es una campaña mediática que puede que ellos pensaran que les iba a funcionar”, apuntó el delantero.

Segunda camiseta en homenaje a Kobe Bryant

El FC Barcelona y Nike presentaron ayer la segunda equipación para la temporada 2025-2026, con el logo ‘Kobe Sheath’ del fallecido Kobe Bryant en sustitución de la marca estadounidense y en una camiseta con los colores dorado, violeta y negro que recuerdan a Los Angeles Lakers, franquicia en la que el alero brilló.