El Barça oficializa un acuerdo millonario con la República del Congo

El FC Barcelona y el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) han alcanzado un acuerdo por cuatro años para promover el fútbol y la cultura del deporte y la paz en el país africano y por el que los equipos profesionales azulgranas lucirán el lema 'RD Congo-Coeur de Afrique' hasta el curso 2028-2029 en la parte trasera de las camisetas de entrenamiento. A cambio, y aunque la cantidad no queda explicitada, el Barça recibirá unos 44 millones de euros, unos 11 millones por temporada.

El Barça explica que a través de las Barça Academies “creará y desarrollará un programa de actividades deportivas –incluyendo campus y clínics– destinado a los niños de la región para promover un desarrollo estructurado e inclusivo en diversas disciplinas clave: fútbol, baloncesto, balonmano, fútbol sala y hockey patines”.

Por otra parte, el defensa francés Jules Koundé anunció ayer desde Corea del Sur, en el marco de la gira asiática del equipo blaugrana, que ha alcanzado un acuerdo con el club para renovar su contrato hasta 2030, que será efectivo en los próximos días al regreso de la gira. “La renovación es una cuestión de días, cuando regresemos. Creo que todo está finalizado, así que estoy contento por esto. Ha sido bastante rápido, tanto el club como yo teníamos la misma idea de seguir”, explicó el jugador francés a los medios desplazados.

En otro orden de cosas, Hansi Flick negó ayer que el central uruguayo Ronald Araujo esté cerca de abandonar el club, a pesar de los rumores del mercado, y recalcó que cuenta con una plantilla “con mucha calidad”, con varias posiciones “dobladas o incluso triplicadas”. El equipo se medie hoy (12.00) al Seoul.