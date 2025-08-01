Anna Simona repite medalla por equipos en el Europeo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La leridana Anna Simona volvió a subir ayer al podio de los Campeonatos de Europa júnior y sub-23 de eslalon que se están disputando en el canal esloveno de Solkan. La palista del Cadí Canoe Kayak de La Seu repitió medalla de plata por equipos, ahora en la modalidad de canoa júnior y repitiendo tripleta con las vascas Ainara Goikoetxea y Ainhoa Segura.

La embarcación estatal completó el trazado con un tiempo de 116.72, a casi tres segundos del equipo de la República Checa, que se colgó el oro igual que hizo el miércoles en kayac, mientras que Polonia completó el podio.

El botín de medallas para Lleida pudo haber sido mayor, ya que los hermanos Jan y Marc Vicente se quedaron muy cerca del bronce. El que más cerca lo tuvo fue el mayor, Marc, que junto a los vascos Markel Imaz y Álex Segura se quedó a solo 2 centésimas del tercer cajón del podio sub-23, que fue para Italia, mientras que Francia se llevó el oro y Polonia la plata. Por su parte, Jan, en júniors y formando tripleta con los también vascos Oihan Deus y Oier Díaz, también fue cuarto con 101.24 por los 99.67 de Alemania, que fue bronce. Francia ganó e Italia se llevó la plata.

Ayer también se disputaron las series individuales con pleno de los palistas de Lleida a semifinales. Anna Simona volvió a ser la mejor al conseguir el sexto mejor crono, con 104.44, sin ninguna penalización, mientras que Marc y Jan Vicente fueron decimonovenos. Hoy se disputan las finales de K1 con varios leridanos con opciones.