Comenge dirigirá al sub-22

Borja Comenge será el entrenador del equipo sub-22 del Hiopos Lleida que tomará parte en la recien creada ‘Liga U’, el proyecto que organizan conjuntamente la ACB y la Federación Española de Baloncesto (FEB), que busca compaginar la vida académica y la formación deportiva y que arrancará el próximo 10 de octubre.

El conjunto leridano, que jugará como Força Lleida, ha sido incluido en el grupo B junto a Bàsquet Girona, Bilbao Basket, Burgos Grupo de Santiago, Gran Canaria, Stellantis & You Granada y UCAM Murcia, mientras que en el A estarán los equipos con mejores resultados en el Campeonato de España júnior de los últimos cinco años, es decir, Barça Atlètic, BAXI Manresa, Casademont Zaragoza, Fundación CB Canarias, Joventut Badalona, Real Madrid, Unicaja y Valencia Basket.

La base del equipo lo formarán jugadores de los actuales equipos júnior y sénior B de la entidad del Barris Nord y canteranos de años anteriores que sean menores de 22 años. Aunque todavía no se ha desvelado su composición, serán fijos el base Ferran Mauri y el pívot Ibou Dabo, que esta pasada temporada estuvieron en dinámica de primer equipo y llegaron a debutar en ACB.

La primera fase se jugará entre el 10 de octubre y el 4 de enero, con los equipos de cada grupo jugando entre sí dos veces para un total de 14 jornadas. Al acabar esta ronda inicial, el primer clasificado del Grupo B subirá al A, de donde bajará el último, y se disputará una repesca a un solo partido entre el 2° y 3° del B contra el 7° y el 6º del A, respectivamente. Los ganadores de los partidos de repesca completarán el grupo A en una segunda fase que se jugará entre el 16 de enero y el 19 de abril, en la que los equipos de cada grupo jugarán otras 14 jornadas. Los cuatro primeros del Grupo A avanzarán a la Final a 6, y las últimas dos plazas saldrán de un Play-In a un solo partido entre el 5º y 6º del Grupo A contra el 2º y 1º del Grupo B, respectivamente. La Final a 6 se disputará entre los días 15 y 17 de mayo, en una sede todavía por determinar, con tres eliminatorias para decidir el primer campeón de la Liga U. El primero y el segundo del Grupo A esperarán en semifinales a los ganadores de los cuartos.