El pallarés Faust Clotet, campeón de Europa júnior

El leridano Faust Clotet, de la Associació Esportiva Pallars, se proclamó ayer en el canal esloveno de Solkan campeón de Europa júnior de canoa individual, un triunfo que añade al título mundial que conquistó el año pasado en Bratislava, entonces en la recién estrenada disciplina de Kayak Cross.

El palista de Sort había superado con soltura por la mañana las semifinales con el séptimo mejor registro de los doce finalistas, marcando un crono de 93.61, un tiempo que pulverizó en la final. Completó una bajada limpia, de menos a más y situándose primero superado el ecuador del circuito. Al final paró el crono en 89.26, el mejor de todos a excepción del francés Titouan Estanguet, que fue el único en bajar de 89 minutos (88.97), pero un toque en la decimotercera puerta le apeó del podio.

Clotet, que en el pasado Mundial de Foix logró el bronce por equipos en K1 júnior, junto a su compañero en la AE Pallars Dídac Foz, que ayer quedó fuera de la final al ser el 23 en las ‘semis’, se alzó con la medalla de oro que no pudo saborear en el podio por culpa de una tormenta eléctrica que obligó a la organización a cancelar la ceremonia. La plata fue para el italiano Daniele Romano y el bronce para el checo Michal Kopecek.

Anna Simona, por su parte, estuvo muy cerca de sumar su tercera medalla en este Europeo de Solkan. La palista de La Seu d’Urgell, que ya acumula dos platas por equipos, acabó quinta en la final de K1 júnior por culpa de una penalización de dos segundos por tocar la fatídica puerta 13, que le dejó sin la medalla de bronce que ya acariciaba.

Por otra parte, en la categoría sub-23 los leridanos Manel Contreras, del Cadí Canoe Kayak, y Miquel Farran, del Nàutic Mig Segre de Ponts, quedaron fuera de la final de K1 al ser el decimoquinto y vigésimo séptimo, respectivamente.