La piragüista de La Seu Anna Simona, oro en kayak cross en el Europeo júnior

La piragüista leridana Anna Simona ha cerrado hoy por todo lo alto su participación en el Campeonato de Europa que se disputa en el canal esloveno de Solkan, proclamándose campeona en la fase cronometrada de kayak cross en la categoría júnior, poco más de un mes después de alzarse también como campeona del mundo de la misma disciplina.

La palista de La Seu d'Urgell (Cadí CK) suma así su tercera medalla en este europeo, tras ganar sendas platas por equipos en las pruebas de K1 y C1, aunque estuvo a punto de sumar ayer la cuarta, en las eliminatorias del kayak cross. La urgelense fue una de las cuatro palistas que se metió en la final de la disciplina tras superar tres eliminatorias, pero finalizó la bajada definitiva cuarta, a causa de una falta en el remonte que invalidó la primera plaza en la que cruzó la línea de meta.

Simona afrontó las eliminatorias con la moral por las nubes, porque en la primera bajada de la mañana se impuso con mucha firmeza, completando el recorrido con un 47.69, más de un segundo más rápida que la segunda clasificada, la alemana Mina Blume (48.88) y siendo la única competidora que rebajó los 48 segundos en la meta. La medalla de bronce se la llevó la británica Olwen Yates (48.90).