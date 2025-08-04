Anna Simona, campeona de Europa júnior de kayak cross

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La leridana Anna Simona cerró ayer por todo lo alto su participación en el Campeonato de Europa que se disputa en el canal esloveno de Solkan, proclamándose campeona de Europa en la fase cronometrada de kayak cross en la categoría júnior, poco más de un mes después de alzarse también como campeona del mundo de la misma disciplina.

La palista de La Seu d’Urgell (Cadí CK) sumó así su tercera medalla en este europeo, tras ganar sendas platas por equipos en las pruebas de K1 y C1, aunque estuvo a punto de sumar ayer la cuarta, en las eliminatorias del kayak cross. La urgelense fue una de las cuatro palistas que se metió en la final de la disciplina tras superar tres eliminatorias, pero finalizó la bajada definitiva cuarta, a causa de una falta en el remonte que invalidó la primera plaza en la que cruzó la línea de meta. Su penalización provocó que la vasca Ainara Goikoetxea se colgara el bronce, por detrás de la ganadora, la alemana Brita Jung, y la francesa Laurette Laly, que fue plata.

Simona afrontó las eliminatorias con la moral por las nubes, porque en la primera bajada de la mañana se impuso con mucha firmeza, completando el recorrido con un 47.69, más de un segundo más rápida que la segunda clasificada, la alemana Mina Blume (48.88) y siendo la única competidora que rebajó los 48 segundos en la meta. La medalla de bronce en la sesión cronometrada se la llevó la británica Olwen Yates (48.90).

Simona no fue la única representante leridana en la categoría júnior femenina en el kayak cross, porque la palista del AE Pallars Jana Belmonte (51.92) fue decimoquinta en la cronometrada de la mañana y cayó en la primera ronda eliminatoria.

Quien más cerca estuvo de sumar otra medalla leridana fue el pallarés Faust Clotet (AE Pallars), en categoría júnior masculina, ya que fue cuarto en la fase cronometrada (44.60), a solo cuatro décimas del último cajón del podio, que ocupó el francés Clement Davy (44.19), mientras que en la fase eliminatoria quedó fuera en cuartos.

El otro leridano que participó en la categoría fue Dídac Foz, que completó la bajada en 45.65 segundos, una marca que le habría permitido participar cómodamente en la fase eliminatoria –en la que participan los 32 mejores registros–, pero fue castigado con una falta en el remonte y quedó descartado de la competición.

En la categoría sub-23, también hubo representación leridana por partida doble: Jana Planes en la femenina y Manel Contreras en la masculina, ambos alcanzando las semifinales tras una buena bajada por la mañana que no les alcanzó para colgarse una medalla.

Planes (Cadí CK) fue octava en la bajada cronometrada (48.53), aunque a menos de dos segundos de las posiciones de podio. Por la tarde, llegó a las semifinales, pero acabó cuarta en la primera bajada y no pudo meterse en la lucha por las medallas. Una situación similar vivió Contreras (Cadí CK), que fue último en la primera semifinal por culpa de una falta, tras quedar en el puesto 28 en la cronometrada.