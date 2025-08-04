Èrika Sellart, bronce estatal en lanzamiento de jabalina

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La atleta leridana Èrika Sellart conquistó ayer la medalla de bronce en la modalidad de lanzamiento de jabalina, en el Campeonato de España absoluto que se ha disputado este fin de semana en Tarragona. Lo logró con un lanzamiento de 50.00 metros, su mejor marca personal, que le valió el tercer cajón del podio y su primera medalla en categoría absoluta en una competición estatal. Èrika Sellart, de 18 años y que todavía es Sub'20 de primer año, compite con el club Diputación Valencia CA y tiene un amplio palmarés en campeonatos de España, en los que ha logrado diez medallas más, dos oros, una plata y un bronce en categoría Sub'16; un oro, dos platas y un bronce en categoría Sub'18 y una plata y un bronce en Sub'20. Ya participó hace dos años en el Estatal absoluto, finalizando en cuarta posición.

La medalla de oro fue para Arantza Moreno, del Pamplona At, que firmó una marca de 53.15 metros, mientras que la plata fue para Enya Carretero, del Alcampo Scorpio 71 de Zaragoza, que hizo un mejor lanzamiento de 50.93. Con sus 50 metros, la leridana ha firmado también la mínima para competir en el próximo Campeonato de Europa. Será la cuarta vez que tomará parte en una competición internacional. En el Campeonato Iberoamericano de atletismo de 2023, disputado en Perú, ganó la medalla de oro en categoría sub-18 con un lanzamiento de 47.33 metros.

Ayer, Mariona Armero, del Lleida UA, disputó las semifinales de los 200 metros, en las que hizo un tiempo de 24.45 que no le permitió pasar a la final. El sábado Bernat Erta se proclamó campeón de España de los 400 metros, título que consigue por segunda vez tras haberlo logrado en 2020.

Una de las victorias más destacadas la logró la atleta de Banyoles Esther Guerro, campeona a sus 35 años en los 1.500 metros. Es el décimo título para la veterana atleta y el tercero consecutivo.