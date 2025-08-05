El Girona ultima la cesión del leridano Jastin García al Mirandés, de Segunda

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El futbolista leridano Jastin García está a un paso de salir cedido desde el Girona al Mirandés, de Segunda División, según adelantó ayer el periodista de la cadena SER Nil Solà. El joven extremo, de 21 años, tendrá la opción de tener continuidad en el fútbol profesional después de ser una pieza clave en el ascenso del filial gerundense a Segunda RFEF y tras haber hecho hasta la fecha la pretemporada a las órdenes de Míchel, que le ha dado minutos en los partidos de pretemporada habitualmente saliendo desde el banquillo.

Jastin, internacional sub-20 con Portugal por sus orígenes familiares, brilló en la pretemporada de la campaña 2023/24 con el primer equipo del Girona, pero una lesión en el pie frenó sus aspiraciones de poder tener minutos en Primera División, en una histórica temporada que acabó con el Girona clasificándose para la Champions. No obstante, debutó en Primera División, disputando tres partidos como suplente.

En la pasada temporada, en la que también se perdió la pretemporada y el inicio de la competición por una lesión en el hombro, debutó en la Champions, en una clara derrota (4-0) ante el PSV y tuvo otra aparición con el primer equipo, en la Copa del Rey ante el Logronés.