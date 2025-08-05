La valenciana Leti Conca, primer fichaje del Robles

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La jugadora valenciana Leticia Conca, una escolta de 21 años y 1,75 de estatura, es el primer fichaje del Robles Lleida de cara a esta próxima temporada, según anunció ayer el club leridano, que volverá a competir en la Liga Femenina 2. Leti Conca, que también puede jugar de base, llega procedente del Hierros Díaz Miralvalle de Plasencia, también de la LF 2.

Formada en la cantera del València Basket, en la temporada 2022-2023 fichó por el Barakaldo, mientras que la siguiente campaña, la 2023-2024, la inició en el Castellón aunque la finalizó en el club vasco. La pasada campaña disputó la fase de ascenso a Liga Challenge con el Plasencia y Conca jugó 30 partidos, 26 de la fase reular de la Liga y cuatro de la fase final, promediando 5,6 puntos por partido.

El director deportivo, Joaquín Prado, mostró su satisfacción por el fichaje de la jugadora valenciana, de la que destacó que “se puede desenvolver en más de una posición en el juego exterior. Su posición natural es la de ‘2’ pero puede aportar también de manera puntural como ‘1’” destacando que “es joven y tiene un gran recorrido”.