Tàrrega abre los patios para que los jóvenes hagan deporte

Los patios escolares de las escuelas Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà y Alfons Costafreda de Tàrrega se han convertido este verano en espacios comunitarios abiertos a los jóvenes, gracias a la iniciativa 'Patis Oberts', promovida por la cooperativa Quàlia y el ayuntamiento de la capital del Urgell. El objetivo es impulsar la convivencia juvenil a través del deporte y el civismo.

El proyecto ha surgido como respuesta a la necesidad, manifestada por los propios jóvenes, de utilizar los patios escolares para practicar deporte fuera del horario lectivo, evitando situaciones que se habían dado, tales como que algunos jóvenes saltaban las vallas para acceder a los patios sin control. Con este proyecto, cada tarde, de lunes a viernes y puntualmente algún sábado, educadores de calle se encargan de abrir y cerrar las instalaciones, así como promover el buen uso de los espacios, el civismo y la responsabilidad colectiva entre los participantes. Fruto de la iniciativa se disputó, el pasado día 1, un ‘Mundialito’ de fútbol. Los promotores de la iniciativa han hecho una valoración muy positiva de la misma.