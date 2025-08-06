El Lleida CF incorpora al portero Oliveira y al polivalente Sasha Litwin

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida CF sigue confirmando los jugadores que formarán parte de la plantilla de la temporada 2025/26 y que ya empezaron la temporada la semana pasada a las órdenes de Jordi Cortés. Así, el club confirmó ayer las llegadas del joven portero Antonio Oliveira y del polivalente futbolista Sasha Litwin –que puede jugar tanto de centrocampista como de lateral–, hijo del longevo delegado del equipo, Walter Litwin. Con sus dos fichajes confirmados, pese a tener ya minutos en el debut en la pretemporada en Monzón (2-1), el club ya tiene seis jugadores confirmados (los otros son Òscar Rubio, Putxi, Rusi y Montenegro). Además, empezó ayer la venta de los abonos, sumando 207 carnets el primer día y seguirá vendiendo hoy y el viernes (de 9.30 a 13.30 y de 17.00 a 21.00), de momento únicamente en las oficinas y pagando en efectivo por el embargo de las cuentas por el proceso concursal.

Antonio Oliveira llega como portero con sub-23, procedente de las categorías inferiores del Girona. Allí, finalizó la pasada campaña su etapa como juvenil, aunque también estuvo convocado en partidos con el filial e incluso entrenó con el primer equipo. Antes, el jugador de Blanes, de 19 años, había militado en la Damm y el Granollers y seguramente compartirá portería con Alejandro Satoca, que regresara al club tras dos años.

Por su parte, Sasha Litwin se reencontrará con Jordi Cortés tras coincidir en el Mollerussa entre 2021 y 2023, en el equipo que ascendió a Tercera RFEF. Posteriormente, el jugador de origen argentino y de 29 años, pasó por el Atlètic Lleida, en Lliga Elit, y en la última temporada jugó en Tercera RFEF con el Fraga. Litwin ya jugó en las categorías inferiores del Lleida.