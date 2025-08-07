Barça y ayuntamiento acuerdan abrir el Spotify Camp Nou por fases

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El regreso del FC Barcelona al nuevo Spotify Camp Nou será progresivo, con tres fases distintas con diferentes aforos a falta de la futura apertura definitiva del tercer anillo, tras acordar el club y el ayuntamiento de Barcelona una modificación de la licencia de Obra y Actividades para poder ir dando luz verde al nuevo estadio a medida que se culminen las obras.

El consistorio ha notificado al FC Barcelona la autorización de la modificación de la fase 1 de la licencia de Obra y Actividades. No obstante, con este nuevo acuerdo, confirmado ayer por el cuarto teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls, la nueva licencia contempla ahora la apertura progresiva del estadio por fases. A medida que las obras avancen, el ayuntamiento irá dando la licencia de Primera Ocupación —imprescindible para abrir— de forma progresiva.

Dentro de la primera fase, que contempla la primera y la segunda graderías, habrá tres etapas con aforos diferentes. Así, en la fase 1A, se abrirá la Tribuna principal y una parte del Gol Sur para acoger a 27.000 espectadores. En la fase 1B se añadirá la totalidad del Gol Sud y el Lateral —enfrente de Tribuna— para llegar a los 45.000 espectadores. Y, en la fase 1C, se añadirá el Gol Nord para llegar a los 60.000 espectadores.

Más adelante, en la fase 2, se abriría ya la tercera gradería para completar la totalidad de aforo con casi 105.000 espectadores. No obstante, todavía no hay fechas concretas para ese despliegue parcial de la primera fase, tan solo la voluntad mutua, de club y ayuntamiento, de ir dando licencias para la apertura de forma parcial. El posible estreno sería contra el Valencia el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, con 27.000 espectadores.

La AFE defiende a Ter Stegen en su conflicto con el Barcelona

La guerra entre Marc André ter Stegen y el Barcelona sigue viva. La tensión es máxima entre ambas partes después de que el portero alemán se negara a firmar su informe médico para liberar su ficha y así poder inscribir a Joan Garcia, a lo que el club respondió abriéndole un expediente disciplinario. Por si no hubiera suficiente, en las últimas horas la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se ha posicionado a favor de Ter Stegen.

El sindicato de futbolistas considera que el expediente disciplinario abierto por el FC Barcelona a su portero no tiene ningún recorrido, puesto que la ley está por encima de cualquier gestión administrativa.