Campaña de abonos del Atlètic Lleida: entre 40 y 180 euros y descuentos para varios colectivos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

“De Lleida, per Lleida” es el lema elegido por el Atlètic Lleida para su campaña de abonos de cara a esta temporada 2025-2026, en la que se estrenarán en Segunda RFEF y con el Camp d'Esports como escenario de sus partidos. La venta de abonos, tanto de forma online como presencial, se iniciará el próximo día 18 y contempla tres zonas en el estadio, Tribuna, Gol Nord y Lateral, así como cuatro franjas de edad, infantil (menos de 13 años), joven (de 13 a 21), adulto (de 22 a 65) y veteranos (de 66 años o más). La campaña incluye descuentos del 50% para diferentes colectivos, mientras que también hay un trato especial para los socios del Lleida CF, a los que durante la primera semana de venta, del 18 al 25, se les conservará su número de abonado y su asiento en el Camp d'Esports, derecho del que ya no disfrutarán a partir del día 26. El lema elegido hace referencia al 'lleidatanisme' del club desde su nacimiento.

Los menores de 13 años tendrán la entrada gratis, mientras que los precios en Tribuna Alta y Baja son 180 euros los adultos, 100 los veteranos y 40 los jóvenes. En Gol Nord los abonos cuestan 80, 50 y 40, respectivamente, mientras que en Lateral el precio es de 120, 70 y 40.

De la promoción especial con un descuento del 50% se podrán beneficiar los padres y madres de jugadores de la base del Atlètic Segre, los socios y socias del Alpicat, así como mossos d’Esquadra, guardia urbana, otros agentes policiales, bomberos y funcionarios de prisiones, según explicó ayer el club.

La plantilla se despide hoy del estage de pretemporada de Aran

La plantilla del Atlètic Lleida completará hoy el estage de pretemporada que inició el lunes en la localidad aranesa de Garòs y tras la última sesión preparatoria regresará a Lleida, para continuar con el trabajo de cara a la nueva temporada. El equipo de Gabri Garcia se desplazó el lunes a la Val d'Aran y ayer completó su tercera jornada. Por la mañana se desarrolló una sesión de trabajo con balón, combinada con ejercicios destinados a reforzar la precisión y la toma de decisiones en situaciones de juego.

Por la tarde la expedición leridana hizo senderismo y un baño de agua fría para relajar la musculatura y disfrutar el entorno, todo ello con el objetivo de reforzar la convivencia y el espíritu de grupo. Por la noche, ya en el hotel, hubo cena y bienvenida a los nuevos.