El AEM estrena este jueves el Camp d’Esports como nuevo feudo

El nuevo AEM estrena hoy la que será su casa esta temporada, el Camp d'Esports. Lo hará en un partido amistoso, el primero de este verano, ante un rival de la Liga F, el Badalona Women (19.00). Será un partido especial, ya que durante el mismo tendrá lugar un acto de reconocimiento al legado de Dani Rodrigo, el recordado técnico que puso los cimientos a lo que hoy es uno de los equipos femeninos más importante de Catalunya. El homenaje se hará conjuntamente con la Associació Contra el Càncer Lleida, ya que desde el AEM se solidarizan con la lucha contra esta enfermedad. El partido tendrá la entrada gratuita. Por otra parte, el Lleida CF anunció ayer que sus abonados tendrá entrada gratis durante toda la temporada a los partidos del AEM.

El partido supondrá también el estreno del nuevo entrenador del equipo leridano, Joan Bacardit. “Llevamos varios días entrenando y ya hemos empezado a trabajar bastantes de las cosas que queremos conseguir”, explicaba ayer el técnico. “Está claro que queda mucho por hacer y vamos a ir con 22 jugadoras, con varias del filial, porque priorizamos la carga de minutos. Ninguna de las futbolistas jugará más de 45 minutos”, avanzó.

Bacardit destacó que delante tendrán a un rival de superior categoría, como es el Badalona Women, y dio una importancia relativa al resultado que se pueda producir. “Nunca gusta perder y yo siempre digo que firmo perder todos los partidos de pretemporada y ganar el primero de Liga, pero sí que queremos competir y empezar a ver cosas. Lo normal es que ellas tengan la posesión”, admitió.

Sobre el hecho de jugar en el Camp d’Esports, el entrenador señaló que “da respeto”, ya que “el AEM se ha hecho fuerte en el Recasens estos años y ahora salimos de esa zona de confort. Vamos a ver cómo nos adaptamos”. Añadió que “es curioso porque yo nunca he pisado el Recasens, aunque sí que vengo con una mentalidad diferente porque estoy acostumbrado a jugar en campos grandes”. Añadió que “tenemos ganas de jugar y en este primer partido el objetivo es competir, que nos salgan las cosas que preparamos, aunque lo importante es el trabajo de pretemporada y acumular cargas de trabajo”.