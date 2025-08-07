El Robles Lleida anuncia otra renovación, la alero Andrea Fernández

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Robles Lleida, que este año militará una temporada más en la Liga Femenina 2, ha anunciado este jueves una nueva renovación. Esta vez se trata de la alero menorquina Andrea Fernández.

La temporada pasada, Fernández ya tuvo plaza en el equipo de Liga Femenina 2 después de su paso por el equipo Sénior B y compaginar los dos equipos en temporadas anteriores. La campaña 2024-2025, Fernández jugó en los 26 partidos de liga regular con 15:17 minutos de juego de media, 2,8 puntos, 1,7 rebotes y 1,8 de valoración.

Fernández se formó en el CB Ferreries menorquín hasta la etapa cadete, categoría donde también vistió la camiseta de la selección balear. Posteriormente, se trasladó a Mallorca para jugar los dos años de Júnior y el primero de Sénior en el Centro de Tecnificación de Alto Rendimiento – CTEIB -, que lo compaginó con el equipo vinculado, el Andratx en Liga Femenina 2. El año siguiente, la menorquina puso rumbo a Lleida donde jugó en el Sénior B durante tres temporadas, compaginándolo los últimos años con minutos en el primer equipo. La campaña 2024-2025 ya fue jugadora con ficha al 100% con el Robles Lleida.

Esta renovación se añade a las otras anunciadas hasta el momento: Abril Rexach, Carla Fernández, Laura Gil, Maria Cerqueda y Laura Biczó. Además, el club anunció su primer fichaje esta nueva temporada, el de la escolta valenciana Leti Conca, que llega al Barris Nord procedente del Hierros Díaz Miralvalle de Plasència, de Liga Femenina 2.