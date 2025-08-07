Una carrera meteórica: el leridano Bernat Castellà ha pasado en 4 años de no conocer el voleibol a vivir de él

Bernat Castellà, con 20 años recién cumplidos, puede alardear de ser de los pocos que subsiste jugando a voleibol en España. Su historia es peculiar, ya que está jugando en la máxima categoría del voleibol estatal, la Superliga, cuando solo hace cuatro años que practica este deporte. “Si me dices entonces que ahora estaría viviendo del voleibol te hubiera dicho que estabas loco”, reconoce el joven de Balaguer, que el pasado verano fichó por tres temporadas por el CV Río Duero de Soria, subcampeón de la Superliga las tres últimas ediciones.

Todo comenzó en 2021, cursando 4º de ESO en el IES Balaguer. Entonces estaba jugando a fútbol, práctica que dejó y que poco después sustituyó por el voleibol casi por casualidad. “Nunca había jugado y apenas lo conocía, pero un amigo nos enganchó a mí y a otros compañeros y comenzamos a entrenar aprovechando que hacía poco que se había creado el CV Balaguer femenino”, explica. Solo entrenaban una hora a la semana y apenas competían, pero todo cambió al año siguiente cuando llegó al club Sergi Mirada, actual entrenador del Balàfia Vòlei. “Pasamos a entrenar más en serio y ya competíamos, aunque a nivel muy amateur. Al final de esa temporada un compañero y yo decidimos participar en las puertas abiertas del Balàfia y nos cogieron”, relata.

En el equipo leridano que esta temporada vuelve a Superliga 2 militó durante dos campañas, acabando la segunda como colocador titular. “Por una baja de un compañero me tocó jugar de titular, con la suerte de que me vio el entrenador del equipo de Soria, Alberto Toribio, que me dijo si quería jugar con ellos en Superliga. Dije que sí y fiché por tres años”, señala Castellà, que esta pasada temporada debutó en la máxima categoría. “En cuatro años me ha cambiado la vida. En 2021 prácticamente no sabía lo que era el voleibol, no lo había practicado nunca, y ahora estoy viviendo de él”, reconoce el balagariense, que espera seguir progresando. “Ha sido un salto muy grande. En esta categoría todo va mucho más rápido y me costó un tiempo adaptarme. Además, juego en una posición bastante clave donde la experiencia tiene mucho peso, y yo de experiencia no puedo alardear. Algún día me tocará, seguro”, apunta.

Sobre el futuro lo tiene claro: “el objetivo es jugar y vivir algo mejor del voleibol, luego me gustaría jugar en el extranjero para conocer otras culturas”, señaló Castellà, que comparte equipo con otro leridano, el tarraguense Joan Domènech, de 24 años, que acaba de renovar y afrontará su cuarta temporada en el conjunto soriano, donde el central es uno de los jugadores referentes.

Debut con España sub-22 y campeón estatal junior

Bernat Castellà ha tenido una temporada 2024-2025 de lo más exitosa. Además de debutar en Superliga con un subcampeonato doméstico, el jugador de Balaguer se ha estrenado este verano con la selección española sub-22 disputando el Pre-Europeo en Bulgaria, donde el combinado estatal no logró la clasificación. “Podíamos haber hecho mucho más, pero no logramos el objetivo. Aun así, estoy contento porque jugué todos los partidos. Fue una experiencia más que sumo y que me hace crecer”, asegura.

Asimismo, Castellà aún pudo competir con su club en el Campeonato de España júnior, donde se colgó la medalla de oro en Almendralejo sin perder ni un partido y ni un set.