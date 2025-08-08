El Atlètic Lleida se disculpa por un baño prohibido en un lago del Parc Natural de l'Alt Pirineu

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida se disculpó este jueves porque algunos jugadores del equipo se bañaron el miércoles, durante una actividad senderista, en un lago pirenaico, acción que está prohibida y que denunciaron algunos usuarios de redes sociales. Desde el Parc Natural de l'Alt Pirineu confirmaron que está prohibido bañarse en el estany del Baciver y que harían “las acciones oportunas”.

Fuentes del club señalaron que “desde la junta directiva del Atlètic Lleida queremos pedir disculpas públicamente por la acción, del todo involuntaria y fruto del desconocimiento, protagonizada el miércoles por la plantilla de nuestro primer equipo durante el estage de pretemporada”. Añaden las mismas fuentes que “el equipo, tal como acostumbra a hacer durante estos últimos años, hizo una excursión al Baciver, un espacio en el que se refrescaron para mitigar el fuerte calor. Posteriormente nos enteramos que esta es una práctica que, como en el resto de lagos y estanys del Pirineo, está prohibido con el fin de proteger ecosistemas frágiles”. Insistieron en que “lamentamos profundamente este hecho” atribuido “al desconocimiento”.