El Atlètic Lleida finaliza su estage en Garòs

El Atlètic Lleida concluyó ayer su estage de pretemporada que inició el pasado lunes en la localidad aranesa de Garòs y que ha servido al club para integrar en el grupo a los nuevos jugadores. El club leridano aprovechó la últimada jornada en la Val d'Aran para presentar al staff técnico que acompañará al entrenador, Gabri Garcia. Su segundo será una temporada más Josep Maria Turull, mientras que también siguen en el cuerpo técnico Adrián Sánchez, como preparador de porteros; Otger Guasch, como preparador físico; Albert Garcia, como fisioterapeuta y Natan Bataller, que continuará ejerciendo sus funciones de coordinador médico.

El staff técnico se amplía esta temporada con Chistopher Hernández, que cuenta con una amplia experiencia internacional en equipos de Primera división de Asia, África y Europa y que reforzará el área física del equipo como nuevo preparador físico. También se incorpora Adrià Roc, fisioterapeuta con una amplia experiencia en varios equipos, incluido el Lleida CF y que reforzará el área de recuperación. También se ha incorporado a la entidad Ferran Siscart, que ya estuvo en el club la pasada temporada como estudiante en prácticas y que ahora se une oficialmente como analista del equipo.

De regreso a Lleida, la plantilla hará hoy por la mañana la última sesión de entrenamiento antes de afrontar mañana el primer partido amistoso en la Ciudad Deportiva del Zaragoza, ante su filial, el Deportivo Aragón.

Se disculpa por un baño prohibido en un lago

El Atlètic Lleida se disculpó ayer porque algunos jugadores del equipo se bañaron el miércoles, durante una actividad senderista, en un lago pirenaico, acción que está prohibida y que denunciaron algunos usuarios de redes sociales. Desde el Parc Natural de l'Alt Pirineu confirmaron que está prohibido bañarse en el estany del Baciver y que harían “las acciones oportunas”.

Fuentes del club señalaron que “desde la junta directiva del Atlètic Lleida queremos pedir disculpas públicamente por la acción, del todo involuntaria y fruto del desconocimiento, protagonizada el miércoles por la plantilla de nuestro primer equipo durante el estage de pretemporada”.

Añaden las mismas fuentes que “el equipo, tal como acostumbra a hacer durante estos últimos años, hizo una excursión al Baciver, un espacio en el que se refrescaron para mitigar el fuerte calor. Posteriormente nos enteramos que esta es una práctica que, como en el resto de lagos y estanys del Pirineo, está prohibido con el fin de proteger ecosistemas frágiles”. Insistieron en que “lamentamos profundamente este hecho” atribuido “al desconocimiento”.