Bernat Erta, con España, en busca de plaza para Tokio

La Federación Española de Atletismo (RFEA) confirmó ayer que el leridano Bernat Erta, junto con Markel Fernández, David García Zurita, Julio Arenas y Nicolás Campos, integrarán el equipo de España de 4x400 que la semana que viene buscará una plaza para el Mundial de Tokio de septiembre. El día 16, en la ciudad polaca de Chorzów, España buscará la mínima para el Campeonato del Mundo.

Por otra parte, las leridanas Carla Ferrara y Marwa El Khouya finalizaron ayer en los puestos 25 y 29, respectivamente, en la final de 5.000 del Campeonato de Europa Sub’20 que se disputa en Tampere. El oro fue para la británica Innes Fitzgerald.