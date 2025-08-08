La sub-20 de Isaac Fernández y Mata luchará por las medallas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La selección española femenina sub-20 de baloncesto que dirige el técnico del Cadí Isaac Fernández y formada por Marina Mata, del equipo leridano, venció ayer a Turquía (77-65) en los cuartos de final del Europeo y luchará por las medallas. Mata, que está siendo la más valorada de España en el torneo, con una media de 14,4 –11,4 puntos y 5,6 rebotes–, no estuvo acertada ayer y se quedó sin anotar. Mañana se medirá a Italia, que derrotó a Israel, por un puesto en la final.