Cinta Vilanova hace historia: La leridana se proclama campeona del Mundo en categoría Master en 100 libres en Singapur

La nadadora leridana Cinta Vilanova, que compite por el CN Lleida en categoría absoluta y por el Aquamasters en categoría Máster, logró ayer la primera medalla de su historia en un campeonato del Mundo al imponerse en la prueba de los 100 metros libres en el Mundial de Natación que se está disputando en Singapur. Y lo hizo a lo grande. Su medalla de oro en la categoría +55 llegó acompaña del récord de Europa de la distancia, ya que paró el crono con un tiempo de 1.03.07.

“Estoy en una nube. No lo esperaba”, explicaba la leridana, de 55 años, desde su hotel de concentración en Singapur. “Es la primera vez que gano una medalla en un Mundial y que encima haya sido con un récord de Europa ha sido la guinda”, añade. Ya había rozado la medalla en dos participaciones a nivel mundial. En Italia 2013 fue cuarta en los 200 libres, posición que repitió en Budapest 2017, también en los 200 libres.

Cinta Vilanova ya sabe lo que es ser campeona de Europa, mientras que a nivel estatal y catalán son numerosas las ocasiones en las que ha subido al podio. La medalla lograda ayer tiene aún más valor porque, como explicaba, “llegamos al miércoles a Singapur, hemos podido entrenar un poco y aún noto los efectos del jet lag. Así que estoy muy contenta con esta medalla”.

La leridana, que es funcionaria, todavía puede mejorar su palmarés en Singapur, ya que mañana participará en los 200 libres, que sería su prueba favorita, mientras que el lunes cerrará su participación en este torneo con los 50 libres. “Este resultado que he conseguido me motiva y me da más moral de cara a las otras dos pruebas, que espero que me vayan bien. A ver qué tal me salen”, añade.

Cinta Vilanova disfruta ahora de un deporte que le ha apasionado desde siempre y del que, como explica, se retiró muy pronto. “Lo dejé a los 16 años y hasta entonces mis mejores resultados habían sido una medalla de bronce en un Campeonato de Catalunya y, a nivel internacional, una medalla de plata, también en los 200 libres, en lo que entonces se llamaba las 8 Naciones”. Y añade que “volví a competir más tarde y ahora intento entrenar de lunes a viernes, porque es algo que disfruto mucho”. La leridana participa en la categoría absoluta con su club, el CN Lleida, mientras que en las competiciones de categoría master lo hace con el Aquamaster porque “en el club no han equipos Máster”. Desde el CN Lleida destacaron que “este éxito supone una gesta histórica para la natación leridana y para nuestro club y será una gran dosis de motivación para las futuras generaciones, que ojalá sigan sus pasos”.