“Hay suficientes recursos para acabar la temporada”

El administrador concursal del Lleida designado por el Juzgado Mercantil, Luis Alberto Mir, considera que hay “recursos suficientes” para afrontar toda la temporada, aunque lo más urgente ahora es que el juez determine la suspensión de los embargos que pesan sobre el club, por parte de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, así como llegar a un acuerdo en el calendario de pagos que el Lleida tiene que ofrecer a sus acreedores, según explicó ayer a este diario.

Luis Alberto Mir presentó ayer ante el juzgado las alegaciones que había reclamado el juez a todas las partes, para proceder a la suspensión de los embargos. Espera que el lunes o el martes haya la resolución al respecto, porque “eso determinará hacia dónde va el concurso”, explicó. “Buscamos soluciones para que el club tenga viabilidad” y para ello es imprescinble que pueda operar sin la amenaza de los embargos, ya que “los ingresos son un activo imprescindible para continuar la actividad”.

El administrador concursal destacó también que, pese a los pocos días que está al frente de esta responsabilidad, ya se ha avanzado. “Hemos solucionado el tema del campo por la vía de compartirlo con otros clubes, se ha solucionado lo de los equipos de base, hay plantilla, hay entrenador... hay recursos suficientes para afrontar la temporada. Ese no es el probleman, el problema es la deuda vieja”, añadió.

Mir ya ha empezado a contactar con los acreedores, con los que tiene que corroborar las cantidades que adeuda el club. “Tienen un mes para contestar y yo tengo dos para emitir un informe”, añadió. Una vez que se hayan levantado los embargos, la concursada, es decir, el Lleida, debe ofrecer un acuerdo para pagar la deuda y proponer unos plazos, que los acreedores puden aceptar o rechazar. En este sentido, el administrador reconoce que si Hacienda y Seguridad Social no aceptaran el convenio propuesto “tendríamos un problema” porque en tres meses los embargos volverían a pesar sobre el club.

Por otra parte, el club anunció ayer la incorporación a la plantilla de Alejandro Satoca, que procede del Athletic Torrellano.