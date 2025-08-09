Martina Parra, a la final con España en el Campeonato del Mundo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La leridana Martina Parra, del Club Twirling Lleida, luchará mañana por una nueva medalla en el Campeonato del Mundo de Twirling que se está disputando en Turín. Parra forma parte de la selección española que superó ayer las preliminares, clasificándose en tercera posición para la final en la categoría artística. La leridana forma también parte del equipo del Twirling Lleida que el pasado miércoles logró una histórica medalla de plata.

La actuación del equipo español estuvo a un gran nivel, lo que le valió la tercera mejor puntuación, con lo que si fuera capaz de mantener mañana esta posición, volverían a subir al podio. España sumó 61.450 puntos, mientras que el equipo de Italia fue segundo, con 62.150. El primer puesto para Japón, que se mostró muy superior a sus competidores y se fue hasta los 94.500 puntos. España hubiera acabado en segunda posición de no ser por las penalizaciones, que le restaron 4 puntos. Este equipo, también con la leridana, ganó la medalla de plata en el Europeo que se celebró recientemente en Lleida.

El club leridano ha firmado en la Copa de Naciones que concluyó el jueves se mejor resultado internacional, la medalla de plata. El Limoges 2019 fueron bronce.