El Barça ya ha remitido el informe médico a LaLiga por la baja de Ter Stegen

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Poco después de que Marc Andre ter Stegen diera marcha atrás y firmara el informe médico de su baja, el FC Barcelona lo remitió el mismo viernes por la noche a la LaLiga, según confirmaron ayer fuentes del club a EFE. La firma de Ter Stegen era determinante para que Joan Garcia fuera inscrito con vistas al estreno del Barcelona en Son Moix, que tendrá lugar el próximo sábado ante el Mallorca. Se espera que la comisión médica de LaLiga, compuesta por traumatólogos de mucho prestigio, emita el lunes o el martes un veredicto al respecto.

Si se determina que la baja de Ter Stegen se estima en cuatro meses, el Barcelona puede utilizar el 40% del salario del alemán, si la baja es por más tiempo, se podría utilizar hasta el 80% del mismo. Además, con la marcha de Íñigo Martínez a Al-Nassr saudí y el consecuente ahorro de la ficha del de Ondarroa, el Barcelona podría inscribir a Szczesny y a Gerard Martín, renovado por el club, aunque ahora con ficha del primer equipo.

Por otra parte, el Barça, que ayer anunció la salida de Iñigo Martínez al Al Nassr de la liga saudí, cierra esta noche (21.00) la pretemporada con la disputa de un Trofeu Joan Gamper del todo diferente, ya que el partido ante el Como se disputará en el Estadi Johan Cruyff, ante unos 6.000 espectadores, dado que el Spotify Camp Nou no está aún en condiciones.

En cambio, será un duelo especial para Lamine Yamal, que estrenará ante su afición la camiseta con el diez en la espalda; así como para Joan Garcia, Marcus Rashford y Roony Bardghji, los nuevos fichajes. Robert Lewandowski será baja por unas molestias musculares y Dani Olmo es duda.