Estreno con derrota: El Atlètic Lleida cae ante un Deportivo Aragón más efectivo en su primer test de pretemporada

El Atlètic Lleida cayó ayer derrotado (2-0) en el campo del Deportivo Aragón en su primer amistoso de preparación para su estreno en Segunda RFEF, en un partido marcado por el dominio leridano del balón pero resuelto por la mayor efectividad del filial zaragocista, rival de su misma categoría, que aprovechó dos acciones aisladas para imponerse.

En la primera mitad, los de Gabri García buscaron imponer su estilo, basado en la posesión, las combinaciones por el carril central y las descargas a bandas. El conjunto aragonés, joven y talentoso, apostó por atacar los espacios que dejaba la defensa alta visitante.

Pese a tratarse de un amistoso, el duelo tuvo un alto nivel de exigencia, con ambos equipos luchando cada balón dividido. El Atlètic Lleida controló fases del juego, saliendo con acierto desde atrás y filtrando pases a las bandas para generar peligro. La ocasión más clara antes del descanso llegó con un remate de Moró a centro de Agüero, que el portero local salvó con una gran intervención. En el tramo final de la primera parte, el conjunto leridano insistió en abrir el marcador, pero una jugada bien trenzada permitió al Deportivo Aragón adelantarse justo antes del intermedio por mediación de Jaime Tobajas. Poco después, Agüero tuvo otra ocasión clarísima para empatar.

En la reanudación, Gabri García renovó el once buscando igualar el marcador y colocando sobre el terreno de juego dos equipos que mezclaban caras nuevas y jugadores que siguen en el club. Por su parte, el Deportivo Aragón intentó mantener la posesión y frenar el ritmo. El Atlètic Lleida tuvo opciones a balón parado y en jugada, pero le faltó precisión en el último pase. Bilal falló un mano a mano ante el portero y Asier vio cómo el portero le sacaba un gran cabezazo.

Cuando el equipo leridano atravesaba su mejor momento, una acción aislada supuso el 2-0 definitivo, obra de Sesé. Pese a la derrota, el conjunto de Gabri García dejó buenas sensaciones tanto en defensa como en el dominio con el balón, pero la diferencia estuvo en la efectividad, con los aragoneses aprovechando al máximo sus llegadas para decidir este primer test de pretemporada.

Pau Torres: “El partido ha ido bien, el resultado es lo de menos”

El portero del Atlètic Lleida Pau Torres destacó que “el partido ha ido bien y nos ha servido para coger minutos. Llevamos solo dos semanas de pretemporada y venimos de un estage con muchas sesiones; hoy era una más. El resultado es lo de menos, lo importante es llegar preparados al debut liguero”, dijo. Además, apuntó que "somos once jugadores que seguimos del año pasado y eso nos permite asimilar rápido las ideas. Creo que hemos hecho un buen partido y ahora toca seguir trabajando, porque el debut en Liga no está tan lejos como parece”.