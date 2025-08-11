El Barça se da un festín

Fermín celebra uno de sus dos goles en el Gamper, con Lamine Yamal, autor de otro doblete, a su lado. - EUROPA PRESS

El Barça hizo ayer su tradicional puesta en escena ante la afición dándose un auténtico festín ante el Como de Cesc Fàbregas (5-0), en la LX edición del Trofeu Joan Gamper, que se disputó de forma excepcional en un Estadi Johan Cruyff lleno hasta la bandera por las obras en el Camp Nou y en el que no participaron el lesionado Ter Stegen, Lewandowski y Dani Olmo, por molestias, además de los jugadores descartados por Flick, Iñaki Peña y Oriol Romeu.

Al conjunto azulgrana le bastaron poco más de 20 minutos en la primera mitad para resolver el partido en el descanso (4-0), mostrando la versión arrolladora que el año pasado logró el triplete estatal de Liga, Copa y Supercopa, acompañada por una versión nuevamente genial de Lamine Yamal, que completó su buena actuación con un doblete, tras los dos primeros goles de Fermín y el 3-0 de Raphinha. El resultado final, pese a ser abultado, pareció incluso corto porque Rashford, Ferran y Lamine dejaron escapar otras oportunidades clarísimas.

Tras un arranque valiente del Como italiano, arriesgando con el balón, el Barça pisó el acelerador a partir del minuto 20, cuando una presión alta derivó en el 1-0 de Fermín con la zurda. El andaluz repitió desde la frontal del área estableciendo el 2-0, mandando a la escuadra un derechazo en el 35. El tercer tanto de la noche llegó en una gran jugada coral que culminó Raphinha tras una asistencia de Rashford, que falló una clara ocasión poco después.

En cambio, Lamine Yamal estuvo más acertado justo después del descanso, anotando el 5-0 en un gran tiro con rosca, después de haber hecho el cuarto a placer tras una gran presión de Raphinha. Una vez establecida la ‘manita’, Ferran tuvo otra opción para el sexto y Lamine para completar el ‘hat trick’, pero ambos no consiguieron resolver, antes de que el ritmo del partido bajara con la llegada de los cambios, que no lograron agrandar más la goleada hasta el final del último test antes de debutar en Liga el sábado en Mallorca.

Ter Stegen: “Es el momento de mirar hacia adelante”

Tras recuperar la capitanía, Marc-André ter Stegen dio el discurso de presentación de la temporada, en el que dijo que “ha sido importante resolver el tema con el club, ahora es momento de mirar hacia adelante”. El guardameta alemán recibió algunos tímidos pitos, apagados por una ovación mayoritaria al iniciar su discurso con un “bona tarda a tothom”. El capitán del equipo prometió ayudar al equipo y elogió a Hansi Flick: “Nos han devuelto un fútbol exitoso”.

Además, recordó el triplete estatal de la pasada temporada y dio la bienvenida a las caras nuevas, Joan Garcia, Rashford y Bardghji, que fueron presentados ante la afición.

Lamine Yamal, Pedri y Flick fueron de los más ovacionados por el público y además, el alemán, en un discurso en castellano, prometió que “trabajaremos duro y sin excusas. Queremos ganar muchos partidos y títulos”.

El Villarreal-Barça, a un paso de trasladarse a EEUU

El partido de la jornada 17 de Liga entre Villarreal y Barça está a un paso de convertirse en el primer partido de la competición española en disputarse en Estados Unidos, cumpliendo así el gran deseo de Javier Tebas. Según publicaron varios medios, la RFEF autorizará disputar el partido fuera de territorio español y será la UEFA quien deberá dar la luz verde definitiva. Si el partido se acaba trasladando a Estados Unidos, el partido se jugaría en el Hard Rock Stadium de Miami el 20 de diciembre.