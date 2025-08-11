El Palace conquista la Supercopa ante el Liverpool

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Crystal Palace se proclamó ayer campeón de la Community Shield, la Supercopa inglesa, al imponerse en la tanda de penaltis de la final al Liverpool (2-2, 3-2 en los penaltis). Los errores desde los once metros de Mohamed Salah, Alexis Mac Allister y Harvey Elliott condenaron a los de Arne Slot, que no supieron aprovechar las dos ocasiones en las que lograron ponerse por delante durante los 90 minutos.

Antes del inicio, los jugadores portugueses Diogo Jota, que pertenecía al Liverpool, y André Silva, fallecidos el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico en Zamora, recibieron un emotivo homenaje en el estadio de Wembley.