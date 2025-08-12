Lluvia de medallas de Lleida en el Estatal

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El piragüismo leridano volvio a brillar en el Campeonato de España de eslalon y kayak cross disputado este pasado fin de semana en el canal leonés de Sabero, donde logró un botín de veinte medallas, con cuatro títulos individuales y otros cuatro por equipos, además de seis preseas de plata y otras seis de bronce.

Los olímpicos Miquel Travé y Núria Vilarrubla se proclamaron una vez más campeones de España de canoa, su especialidad, mientras que el también leridano Marc Vicente subió al tercer cajón del podio. Travé estuvo cerca del firmar un doblete, pero se tuvo que conformar con el subcampeonato en K1.

En júniors cayeron otras cinco medallas. En K1 hombres, la AE Pallars copó los tres puestos del podio, con Ian Puy como campeón, seguido de Faust Clotet y Magí Moyes, mientras que la urgelense Anna Simona fue plata. En C1, bronce de Oriol Cercós, del Nàutic Mig Segre de Ponts.

En patrullas, protagonismo absoluto para el Cadí Canoe Kayak, que se impuso en C1 damas (Núria Vilarrubla, Jana Planes y Anna Simona), C1 hombres (Azuka Mbelu, Miquel Travé y Marc Vicente) y K1 hombres (Miquel Travé, Manel Contreras y Jaume Aguilera), y fue plata en C1 júniors femenino, mientras que en K1 júnior se impuso la AE Pallars (Ian Puy, Dídac Foz y Magí Moyes) y el Nàutic Ponts fue bronce en C1 júnior.

Finalmente, en kayak cross hubo cinco medallas más con acento leridano, todas ellas en júniors. Jan Vicente, del Cadí, se proclamó campeón seguido del pallarés Dídac Foz y del urgelense Nil Checa, mientras que Jana Belmonte, de la AE Pallars, fue plata por delante de la pontsicana Júlia Sala.