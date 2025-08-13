El Enoli Borges refuerza su plantilla con el olímpico húngaro Majoros

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Enoli Les Borges Vall anunció ayer la contratación del internacional húngaro Janós Bence Majoros, que reforzará de forma puntual esta temporada una plantilla eminentemente catalana, formada por Marc Duran, Joan Masip y el canterano de Castellnou de Seana Cesc Carrera, que este año ya forma parte del primer equipo a todos los efectos.

Majoros es un jugador diestro y ofensivo de 27 años con un largo palmarés en su país, donde ha sido cinco veces campeón estatal y en 2020 consiguió encaramarse al número 53 del ranking mundial. Aquella temporada disputó los Juegos Olímpicos de Tokio. El jugador húngaro jugará puntualmente algunos partidos con el CTT Borges, ya que compartirá ficha con el equipo de la Liga PRO A francesa del Chartres.

Por otra parte, el conjunto de Les Garrigues arrancará la Liga de Superdivisión el próximo 26 de septiembre visitando al recién ascendido CTT Hospitalet, mientras que su estreno en casa se retrasará un mes debido a las competiciones europeas, y no será hasta el 24 de octubre cuando recibirá al Arteal Santiago, tercer clasificado la pasada temporada. El Enoli cerrará la competición doméstica fuera de casa, el 8 de mayo en la pista del Atlético San Sebastián, otro de los recién ascendidos.