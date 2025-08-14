El Atlètic Lleida logra ante el Vilanova su primer triunfo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida se impuso ayer por 0-1 al Vilanova, en el segundo encuentro de preparación para los jugadores que dirige Gabri Garcia. Lo hizo gracias a un gran gol anotado por Juan Agüero al poco de iniciarse la segunda parte, que sentenció un partido equilibrado.

El partido comenzó con dominio del equipo leridano, ante un rival recién ascendido a Tercera RFEF. El Atlètic Lleida buscaba imponer su ritmo, intentando generar peligro por las bandas. El Vilanova, por su parte, sufría ante la presión leridana y tenía dificultades para salir con el balón.

La primera mitad se caracterizó por la falta de ocasiones, intentando ambos equipos controlar el centro del campo. En los últimos minutos de este primer periodo el Vilanova elevó la intensidad y dispuso de un par de buenas llegadas, con un remate desviado y otro al larguero, este en una jugada que fua anulada por fuera de juego.

En la segunda parte el Atlètic Lleida golpeó rápido. Juan Agüero lanzó una falta desde 35 metros que, con un disparo preciso, sorprendió al portero local para marcar el 0-1. La respuesta del Vilanova tampoco se hizo esperar pero, en su mejor ocasión de todo el partido, el remate de su delantero se estrelló en el larguero.

El equipo leridano se defendió con orden, concedió pocas ocasiones y supo aguantar en el tramo final la mayor presión del equipo barcelonés, que buscaba el empate. Segundo partido y primera victoria, tras caer 2-0 el pasado fin de semana ante el Deportivo Aragón.