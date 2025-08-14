El Juneda se refuerza para afrontar la Liga en su 75 aniversario

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Club d'Hoquei Juneda ha reforzado su plantilla con el objetivo de afrontar, con las máximas garantías posibles, la nueva temporada en Primera Catalana, categoría a la que ascendió de forma brillante el pasado curso. Lo hace, además, en una temporada especial, ya que celebrará el 75 aniversario de su fundación. El equipo de Les Garrigues, que sigue teniendo como entrenador al chileno Mathias Escudero, mantiene el bloque de la padada temporada.

El equipo ha fichado a los argentinos Xavier Solera y Manu Necchi, este con pasado en el Lleida Llista y que regresa a la competición tras haber colgado los patines hace dos años. También refuerza el equipo Marçal Pujol, de 24 años, que también había puesto punto y final a su carrera al final de la temporada 2023-2024 tras jugar en el Valls y que vuelve a competir tras haberse trasladado a Lleida por motivos laborales.

Con solo dos bajas, las de Gonzalo Gómez y Marc Vallès, siguen en el equipo el capitán Ramon Capdevila, los porteros Roger Cornudella y Carles Fillat, así como Pau Mongrell, Andreu Pinyol, Àlvar Mongrell, Xavier Romeu y Joel Cardil, además del chileno Felipe Castro, que se sumó al proyecto el pasado mes de enero.

Solera llega al Juneda procedente del RHC Diessbach suizo, club con el que ha ganado la Liga y la Copa en las dos últimas temporadas. Necchi, que como Solera es de San Juan, jugó cuatro temporadas con el Llista y hace dos dejó el deporte tras militar en el Vendrell.

El entrenador del equipo leridano, el chileno Mathias Escudero, se mostró safisfecho con la plantilla y cree que los objetivos pueden ser más ambiciosos “que la permanencia en la categoría”, ya que las nuevas incorporaciones “son lo que necesitábamos para crecer y ser un conjunto más fuerte”. El equipo tiene previsto iniciar la premporada hoy mismo con el primer entrenamiento.