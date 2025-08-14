El Lleida, campeón

Publicado por MARC PERELLÓ Creado: Actualizado:

El Lleida CF se proclamó ayer campeón de la vigesimoquinta edición del Trofeu Ciutat de Mollerussa tras imponerse por 1-2 al CFJ Mollerussa en el Municipal, en un duelo intenso y con momentos de emoción para ambas aficiones, que volverán a reencontrarse en Tercera RFEF esta temporada.

Antes de arrancar el partido, el Mollerussa rindió homenaje a tres de sus históricos: Putxi, ahora en el Lleida tras ocho temporadas en el Pla d’Urgell; Jordi Pedrós, que defendió la camiseta durante doce campañas; y Albert Delgado, con ocho años de trayectoria en el club. El acto, cargado de emotividad, dio paso a un encuentro con ritmo desde el primer minuto.

El equipo local salió decidido, buscando poner en aprietos al meta visitante, Alejandro Satoca. Así, la primera gran ocasión fue para los de Kiku Parcerisas en el minuto 8, con un remate de Pol Canillo que el portero repelió abajo. Sin embargo, en la jugada siguiente (9’), Jorge Rebert cazó un balón en el círculo central, avanzó con potencia y definió con acierto ante Andreu Lladonosa (0-1). El gol espoleó a los de Jordi Cortés –que también regresaba a Mollerussa tras dos años y medio como técnico– y tres minutos después, ampliaron la ventaja: Albert Farré puso un centro medido y Fran Magno, de cabeza, firmó el 0-2.

Tras la pausa de hidratación, el conjunto local mejoró en posesión y enlazó más combinaciones, aunque el Lleida seguía amenazando a la contra, con Magno muy activo. En la reanudación, el Mollerussa dio un paso adelante, reforzado por los cambios. Ganó solidez y verticalidad, y antes de la hora de juego Coll probó a Satoca con un centro-chut que el portero desvió a córner.

El minuto 78 dejó otro momento especial: Putxi fue sustituido y ovacionado por la grada en su retorno al Municipal. Poco después, los locales dispusieron de una gran oportunidad con un centro de Guillem Porta que Jordi Ars cabeceó fuera.

La insistencia tuvo premio en el 83’, cuando Ars, asistido por Jordi Puig, recortó distancias con un disparo ajustado desde la frontal del área. El Mollerussa incluso logró marcar de nuevo, pero la acción quedó invalidada por fuera de juego. En el tramo final, el equipo local se volcó al ataque y en el 88, Vilarrasa lo intentó con un tiro desviado que levantó murmullos en la grada. Pese a la presión final, el Lleida aguantó y certificó su triunfo.

Kiku: “Dos errores de juveniles nos han costado los dos goles”

Pese a la derrota, el entrenador del Mollerussa, Kiku Parcerisas, destacó que vio a su equipo “muy dominador del partido”, aunque lamentó “dos errores de juveniles” que costaron los goles. “Casi todo el partido se ha jugado en campo contrario y hemos sido superiores, pero esto va de marcar más”, afirmó. Señaló que le recordó a partidos “muy cerrados y ferragosos” de la categoría y confió en no encontrarse muchos así. “Merecimos al menos el empate y el equipo lo intentó hasta el final. es nuestro ADN no dar un balón por perdido”, dijo. También celebró la evolución en el juego interior y la aportación de los jóvenes: “Todos están muy conectados”, concluyó.

Cortés: “Ha sido un partido útil y que lo he sentido como volver a casa”

El técnico del Lleida CF, Jordi Cortés, se mostró satisfecho después del triunfo: “Ha sido un partido útil para acumular minutos y, sobre todo, sin lesiones”, dijo. Explicó que buscaban probar el sistema 4-1-4-1 y un juego “más directo ante su presión adelantada”. “La primera parte nos ha salido muy bien; en la segunda, con los cambios, hemos sufrido más, pero sin un asedio”, apuntó. Sobre el equipo, señaló que “busco gente competitiva, que encaje en nuestro contexto y no falle”. Además, reconoció que su regreso y el de varios exjugadores a Mollerussa fue especial: “Aquí nos trataron muy bien y hoy lo he sentido como volver a casa”.