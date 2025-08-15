El Robles Lleida firma a la ala-pívot ucraniana Anastasiia Herasymenko

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Robles Lleida anunció ayer el fichaje de la ala-pívot ucraniana Anastasiia Herasymenko. La jugadora, de 22 años y 1,85 metros de altura, llega procedente del CB Isla Bonita de La Palma, con quien logró el ascenso a Liga Femenina 2. Formada en Polonia en clubes como el MKS MOS Wrocław, el GTK Gdynia y el KS Basket 25 Bydgoszcz, Herasymenko también cuenta con experiencia en Italia, en el Basilia Basket Potenza, donde jugó la campaña 2023-24, antes de unirse al conjunto canario.

El director deportivo del club, Joaquín Prado, destacó que se trata de “una jugadora joven, con muchísima proyección, polivalente en ataque y capaz de aportar tanto en el juego interior como abierta”. “Su ambición y ganas de crecer encajan con el espíritu competitivo que queremos en el equipo”, subrayó.