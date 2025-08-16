El dominio de Marc Márquez se mantiene tras el parón

Marc Márquez, ayer durante una de las sesiones en el circuito de Spielberg. - EFE

Marc Márquez (Ducati) fue el más rápido ayer en la Practice de MotoGP del Gran Premio de Austria, decimotercera prueba del Mundial de motociclismo, al firmar un tiempo de 1:28.117. El piloto de Cervera superó por dos décimas a Pedro Acosta (KTM) y al italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), compañero de garaje del leridano en el equipo oficial de la marca de Borgo Panigale. Su hermano Àlex Márquez (Ducati Gresini), que arrastra una sanción de dos 'long laps' para la carrera, y Raúl Fernández (Aprilia) completaron el ‘Top 5’.

Después de que el mayor de los Márquez dominara la sesión de libres, la Practice arrancó con una caída del vigente campeón Jorge Martín (Aprilia) nada más salir de boxes, en la curva 9. Maverick Viñales (KTM), por su parte, tuvo que detenerse tras seis vueltas debido a dolores en el hombro izquierdo.

Superado el ecuador de la sesión, Pedro Acosta (KTM) se situó al frente de la tabla de tiempos, hasta que una caída del francés Fabio Quartararo (Yamaha) en la curva 6 provocó una bandera roja que interrumpió la tanda durante casi 20 minutos, tiempo necesario para reparar la protección de esa zona del trazado austriaco.

Cuando la pista volvió a estar en condiciones, el japonés Ai Ogura (Aprilia) se convirtió en el primer piloto en rodar por debajo del 1:29 y se aupó provisionalmente a la primera posición. Poco después, el francés Johann Zarco (Honda) relevó al nipón en la cabeza a falta de 12 minutos para el final, antes de que Acosta recuperara la primera plaza con un nuevo mejor registro.

Sin embargo, en los instantes finales, Marc Márquez completó una vuelta rápida que le permitió detener el crono en 1:28.117, suficiente para cerrar la jornada como el piloto más veloz del viernes y garantizarse el pase directo a la Q2.

Además de los dos Márquez, Acosta y Raúl Fernández, completaron el ‘Top 10’ –que evita el paso por la Q1– Joan Mir (Honda), sexto; y Fermín Aldeguer (Ducati), noveno. Quedaron fuera y deberán buscar la clasificación en la repesca Jorge Martín (Aprilia), decimosexto; Álex Rins (Yamaha), decimoséptimo; y Maverick Viñales, vigésimo primero.